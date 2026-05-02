Глава РПЛ считает, что интрига в чемпионате будет держаться до последнего тура

Президент Мир РПЛ Александр Алаев высказал мнение, что интрига в чемпионате будет сохраняться до последнего тура.

«Всегда говорил, что главное событие для меня — такая борьба, мы много чего обсуждаем, но главное — футбол. Когда такая борьба в очередной раз. Думаю, опять будет до последнего тура держаться интрига. Конечно, это радует. Внизу тоже идёт борьба», — приводит слова Алаева ТАСС.

После 27 туров РПЛ первое место занимает «Краснодар», который набрал 60 очков. На второй строчке располагается «Зенит», заработавший 59 очков. Последнее, 16-е место, занимает «Сочи» (18), на 15-й строчке находится «Пари НН» (22).

