Метц — Монако. Прямая трансляция
Галактионов высказался о замене Монтеса на 22-й минуте и голе «Динамо» спустя две минуты

Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов высказался о голе «Динамо» (1:1) спустя две минуты после замены центрального защитника Сесара Монтеса на 22-й минуте в матче 28-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Мексиканец покинул поле из-за повреждения и уступил место французу Жерзино Ньямси.

Мир Российская Премьер-лига . 28-й тур
01 мая 2026, пятница. 19:30 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
1 : 1
Динамо М
Москва
0:1 Маричаль – 24'     1:1 Карпукас – 54'    

— «Локомотив» пропустил через две минуты после замены центрального защитника. Есть ли какая-то связь между этими событиями?
— Монтес — вице-капитан команды, один из лучших игроков при стандартных положениях, очень здорово работает на втором этаже. Конечно, когда вынужденная замена происходит, футболист ещё не до конца успел войти в игровой ритм, не почувствовал позицию.

К сожалению, соперник нас за это наказал. Дальше Ньямси достаточно неплохо отыграл. Жаль, что получил жёлтую карточку, — сказал Галактионов в интервью официальному сайту «Локомотива».

Материалы по теме
Защитник-бомбардир «Динамо» снова блеснул в дерби. Но как же «поплыли» после гола «Локо»!
Защитник-бомбардир «Динамо» снова блеснул в дерби. Но как же «поплыли» после гола «Локо»!
