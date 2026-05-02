Карпукас отреагировал на слухи о возможном уходе Галактионова из «Локомотива»

Полузащитник «Локомотива» Артём Карпукас прокомментировал слухи о возможном уходе из клуба главного тренера Михаила Галактионова.

— Как относитесь к слухам о возможном уходе Галактионова из «Локомотива»?

— Никак не реагирую на слухи. За всё время моей работы в профессиональном футболе слухов было очень много. Это часть нашей работы. Не надо на них как-то реагировать. Осталось два тура, потом будем смотреть, что будет, — сказал Карпукас в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Михаил Галактионов возглавляет железнодорожников с ноября 2022 года. «Локомотив» занимает третье место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги с 50 очками в 28 матчах.