«Тренер-новатор». Глава Дагестана высказался о методах работы Евсеева в «Динамо» Мх

Глава Дагестана и председатель попечительского совета махачкалинского «Динамо» Сергей Меликов поделился мнением о работе главного тренера команды Вадима Евсеева.

«С приходом Вадима Валентиновича мы видим, что качество игры значительно меняется, в том числе игровые схемы, которые могут меняться в зависимости от того, с каким соперником играем, какая у нас скамейка запасных, сколько травмированных игроков. То есть тренер сегодня у нас – это тренер-новатор, тренер созидательный.

Это футбол, это спорт. Есть соперники, которые по классу игры на самом деле превосходят «Динамо», это нужно признать. Но есть команда, в которой присутствует дух, в каждом матче мы это видим — желание бороться за победу до конца», — приводит слова Меликова «РИА Новости Спорт».

Евсеев был назначен главным тренером махачкалинского «Динамо» в конце декабря 2025 года. После 27 туров Мир РПЛ команда набрала 24 очка и занимает 14-е место, находясь в зоне переходных матчей.

