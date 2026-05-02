Метц — Монако. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

«Тренер-новатор». Глава Дагестана высказался о методах работы Евсеева в «Динамо» Мх

«Тренер-новатор». Глава Дагестана высказался о методах работы Евсеева в «Динамо» Мх
Комментарии

Глава Дагестана и председатель попечительского совета махачкалинского «Динамо» Сергей Меликов поделился мнением о работе главного тренера команды Вадима Евсеева.

«С приходом Вадима Валентиновича мы видим, что качество игры значительно меняется, в том числе игровые схемы, которые могут меняться в зависимости от того, с каким соперником играем, какая у нас скамейка запасных, сколько травмированных игроков. То есть тренер сегодня у нас – это тренер-новатор, тренер созидательный.

Это футбол, это спорт. Есть соперники, которые по классу игры на самом деле превосходят «Динамо», это нужно признать. Но есть команда, в которой присутствует дух, в каждом матче мы это видим — желание бороться за победу до конца», — приводит слова Меликова «РИА Новости Спорт».

Евсеев был назначен главным тренером махачкалинского «Динамо» в конце декабря 2025 года. После 27 туров Мир РПЛ команда набрала 24 очка и занимает 14-е место, находясь в зоне переходных матчей.

Материалы по теме
Видео
Евсеев обратился к игрокам «Динамо» Мх после матча с «Краснодаром» в 27-м туре РПЛ

Самые титулованные футбольные клубы России:

