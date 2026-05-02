Матвей Сафонов не попал в заявку «ПСЖ» на матч с «Лорьяном» в Лиге 1

Российский голкипер «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов пропустит матч 32-го тура Лиги 1 с «Лорьяном». Игра пройдёт на стадионе «Парк де Пренс» в Париже (Франция). В качестве главного арбитра выступит Бастьен Дешепи. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Сафонов не был включён в заявку парижан на игру. Французский голкипер Люка Шевалье также не сможет принять участие в матче. Ранее клуб сообщил о его травме.

«ПСЖ» занимает первое место в чемпионате Франции. В активе парижан 69 набранных очков в 30 матчах. Отрыв от располагающегося на второй строчке «Ланса» при равном количестве игр составляет шесть очков. «Лорьян» с 41 очком в 31 встрече занимает девятое место в турнирной таблице Лиги 1.