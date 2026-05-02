Метц — Монако. Прямая трансляция
Булыкин: «Спартак» недооценил «Крылья Советов», которые бьются за место в РПЛ

Булыкин: «Спартак» недооценил «Крылья Советов», которые бьются за место в РПЛ
Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин поделился мнением о поражении «Спартака» в матче 28-го тура Мир РПЛ с «Крыльями Советов» (1:2).

Мир Российская Премьер-лига . 28-й тур
01 мая 2026, пятница. 17:00 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
2 : 1
Спартак М
Москва
1:0 Костанца – 13'     1:1 Угальде – 64'     2:1 Печенин – 78'    

«Поражение от «Крыльев Советов» — вина «Спартака». Команда никак не может сыграть нормально матч, чтобы побороться за бронзу, которая возможна. А «Крылья» просто делают свою работу. Им нужно выигрывать каждый матч, чтобы остаться в РПЛ. Они бьются за это. «Спартак» недооценил «Крылья Советов». У команды есть большие перепады. То они хорошо играют и забивают, то не могут никак обыграть команду, которую нужно побеждать.

Когда борешься за третье место, ты должен намного стабильнее играть и не проигрывать непонятные матчи. А у «Спартака» таких игр много в весенней части. По подбору игроков команда может показывать хороший футбол. В некоторых матчах были голы на загляденье. Здесь что-то не так в настрое игроков «Спартака» или в тренировочном процессе», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

