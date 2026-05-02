Sport.es назвал причину срыва возможного перехода Бастони в «Барселону»

«Интер» и защитник Алессандро Бастони обеспокоены интересом «Барселоны» к защитнику «Тоттенхэма» Кристиану Ромеро. В миланском клубе опасаются, что назначенная за футболиста цена может отпугнуть сине-гранатовых и заставить их сделать выбор в пользу аргентинского игрока. Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, «нерадзурри» хотят получить около € 60 млн с продажи Бастони, в то время как «блауграна» не готова платить больше € 50 млн. Подчёркивается, что Ромеро стоит дешевле, чем Бастони.

«Барселона» ждёт, когда «Интер» станет чемпионом Италии, чтобы начать официальные переговоры по защитнику. Сам Бастони желает перейти в каталонский клуб. Его контракт не станет проблемой в переговорном процессе.

