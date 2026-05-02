19-летний Ренато Марин может дебютировать за «ПСЖ» в Лиге 1. Сафонов и Шевалье вне заявки

19-летний третий вратарь «ПСЖ» Ренато Марин может провести первый матч за клуб в Лиге 1. Его конкуренты Матвей Сафонов и Люка Шевалье не попали в заявку парижан на игру 32-го тура с «Лорьяном». Встреча пройдёт на стадионе «Парк де Пренс» в Париже (Франция). В качестве главного арбитра выступит Бастьен Дешепи. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Люка Шевалье выбыл на несколько недель из-за травмы бедра. Ранее сообщалось, что главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике собирается предоставить Матвею Сафонову отдых перед ответным матчем 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА с «Баварией».

Помимо Ренато Марина, в заявку парижан на игру включены два голкипера молодёжной команды — 18-летний Артур Виньо и 20-летний Билал Лорендон. Марин перебрался в «ПСЖ» из «Ромы» летом 2025-го. С тех пор он провёл лишь один матч с клубом «Вандея Фонтене» (4:0) в 1/32 финала Кубка Франции.