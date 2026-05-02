Серия Матвея Сафонова из 19 матчей в стартовом составе «ПСЖ» прервалась

Прервалась серия российского голкипера Матвея Сафонова из 19 матчей в стартовом составе «Пари Сен-Жермен». Россиянин не попал в заявку команды на игру 32-го тура Лиги 1 с «Лорьяном». Встреча пройдёт на стадионе «Парк де Пренс» в Париже (Франция). В качестве главного арбитра выступит Бастьен Дешепи. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

До сегодняшней встречи Сафонов непрерывно появлялся в стартовом составе парижан, начиная со 2 февраля 2026 года.

Всего у воспитанника «Краснодара» 23 игры за «ПСЖ» в текущем сезоне, в которых он пропустил 24 мяча. В 11 встречах голкипер сохранил свои ворота в неприкосновенности.