Булыкин: травма Комличенко не позволила «Локомотиву» обыграть «Динамо»

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин считает, что травма нападающего «Локомотива» Николая Комличенко не позволила железнодорожникам обыграть московское «Динамо» (1:1) в матче 28-го тура Мир РПЛ.

«У «Локомотива» был отрезок, когда команда начала поход за победой в матче с «Динамо». Но, к сожалению, всё прервалось, когда Комличенко получил травму, «Локомотив» остался в меньшинстве. Команда уже не думала, как бы выиграть, а хотела отстоять ничью.

Воробьёв — игрок хорошего уровня, которого достаточно, чтобы победить в оставшихся матчах с «Балтикой» и ЦСКА. Травма Комличенко не позволила «Локомотиву» обыграть «Динамо», которое в конце пошло в прессинг, зная, что их на одного больше», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

