Главная Футбол Новости

Булыкин: травма Комличенко не позволила «Локомотиву» обыграть «Динамо»

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин считает, что травма нападающего «Локомотива» Николая Комличенко не позволила железнодорожникам обыграть московское «Динамо» (1:1) в матче 28-го тура Мир РПЛ.

Мир Российская Премьер-лига . 28-й тур
01 мая 2026, пятница. 19:30 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
1 : 1
Динамо М
Москва
0:1 Маричаль – 24'     1:1 Карпукас – 54'    

«У «Локомотива» был отрезок, когда команда начала поход за победой в матче с «Динамо». Но, к сожалению, всё прервалось, когда Комличенко получил травму, «Локомотив» остался в меньшинстве. Команда уже не думала, как бы выиграть, а хотела отстоять ничью.

Воробьёв — игрок хорошего уровня, которого достаточно, чтобы победить в оставшихся матчах с «Балтикой» и ЦСКА. Травма Комличенко не позволила «Локомотиву» обыграть «Динамо», которое в конце пошло в прессинг, зная, что их на одного больше», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

