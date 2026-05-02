Арбелоа отреагировал на слухи, что Моуринью может заменить его в «Реале»

Главный тренер мадридского «Реала» Альваро Арбелоа прокомментировал информацию о возможном назначении Жозе Моуринью грядущим летом.

«Беспокоюсь о завтрашнем матче. Будущее — это завтра, всегда думаю о «Реале». Понимаю все подобные вопросы, но я продолжу говорить, что будущее — это завтра, вот что важно. Каждый матч — это моя жизнь», — приводит слова Арбелоа Sport.es.

Ранее СМИ сообщали, что Моуринью желает вернуться в «Королевский клуб». При этом сам португальский специалист публично сообщил, что «Реал» не связывался с ним.

Арбелоа возглавляет «сливочных» с января. Действующее трудовое соглашение тренера рассчитано до лета 2027 года.

