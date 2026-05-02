Губернатор Самарской области высказался о будущем главного тренера «Крыльев» Булатова

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев высказался о будущем главного тренера «Крыльев Советов» Сергея Булатова.

«Булатов утверждён главным тренером «Крыльев» до конца сезона. У нас осталось две игры. По итогам этих игр руководство будет принимать решение. Мы видим динамику, видим, как команда на поле показывает хороший результат, за исключением нескольких матчей», — сказал Федорищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Булатов возглавил команду в статусе исполняющего обязанности главного тренера после ухода российского специалиста Магомеда Адиева, а позже был утверждён в качестве главного тренера до конца сезона. 14 апреля в штаб вошёл экс-тренер медиафутбольного «Амкала» Виталий Панов.