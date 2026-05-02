Арбелоа прокомментировал информацию о наличии у него конфликта с Себальосом

Главный тренер мадридского «Реала» Альваро Арбелоа отреагировал на информацию о наличии у него конфликта с полузащитником Даниелем Себальосом.

«Мои взаимоотношения с Себальосом? Не участвую в публичных дискуссиях относительно игроков моей команды. Я провёл в этой раздевалке более 20 лет, первое, что понял — всё остаётся в раздевалке. Придерживался этой точки зрения в течение 20 лет, всё ещё верен ей», — сказал Арбелоа на пресс-конференции в преддверии матча с «Эспаньолом».

Ранее СМИ сообщали, что Себальос попросил Арбелоа прекратить с ним контакт. Последний раз 29-летний полузащитник выходил на поле в феврале.

