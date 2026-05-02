Булыкин: кресло под Челестини очень серьёзно шатается

Бывший форвард сборной России Дмитрий Булыкин высказался о предстоящих матчах ЦСКА с «Зенитом» в 28-м туре Мир Российской Премьер-Лиги и со «Спартаком» в финале Пути регионов Фонбет Кубка России. Игры состоятся 2 и 6 мая.

«ЦСКА должен играть основным и боевым составом с «Зенитом», приложить все усилия для Кубка. Питерцы — очень хороший раздражитель для ЦСКА. Кресло под Челестини очень серьёзно шатается. Если будет плохая игра с «Зенитом», ему могут не дать поиграть в Кубке со «Спартаком». Поэтому Челестини будет играть основным составом», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Челестини возглавляет ЦСКА с лета 2025 года. После зимней паузы армейцы потерпели пять поражений и трижды сыграли вничью в 12 матчах в РПЛ и Кубке России.