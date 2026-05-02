Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Метц — Монако. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
«Реал» сделал заявление в связи с новой травмой 34-летнего Карвахаля

Мадридский «Реал» на официальном сайте проинформировал о травме 34-летнего защитника и капитана команды Даниэля Карвахаля.

«После тестов, проведённых медицинской службой «Реала», у нашего игрока Даниэля Карвахаля была диагностирована трещина дистальной фаланги пятого пальца правой ноги. Находимся в ожидании развития событий», — написано в заявлении «сливочных».

С конца октября по январь Карвахаль пропустил 12 матчей из-за травмы колена. С сентября по октябрь защитник восстанавливался после мышечного повреждения.

В нынешнем сезоне Карвахаль принял участие в 20 матчах во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 6 млн.

