«Реал» сделал заявление в связи с новой травмой 34-летнего Карвахаля

Мадридский «Реал» на официальном сайте проинформировал о травме 34-летнего защитника и капитана команды Даниэля Карвахаля.

«После тестов, проведённых медицинской службой «Реала», у нашего игрока Даниэля Карвахаля была диагностирована трещина дистальной фаланги пятого пальца правой ноги. Находимся в ожидании развития событий», — написано в заявлении «сливочных».

С конца октября по январь Карвахаль пропустил 12 матчей из-за травмы колена. С сентября по октябрь защитник восстанавливался после мышечного повреждения.

В нынешнем сезоне Карвахаль принял участие в 20 матчах во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 6 млн.

