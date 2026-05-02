Губернатор Самарской области назвал гордостью выступление двух команд региона в РПЛ

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев высказался о выступлении в Мир Российской Премьер-Лиге двух клубов из региона — «Крыльев Советов» и «Акрона».

— Насколько престижно, что у Самарской области две команды в РПЛ?

— Это большая радость! У «Акрона» своя категория болельщиков, в основном в Тольятти. «Крылья» — команда с великой историей, поэтому за неё болеют не только в Самаре и области, а ещё и за пределами. Уже два года Самарскую область представляют две команды в РПЛ — это не данность, а гордость. Рады, что обе команды, несмотря на сложности в этом сезоне, сейчас показывают неплохие результаты. Заключительная игра у нас дерби «Крылья» — «Акрон». Будем наблюдать очень красивый футбол, — сказал Федорищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

«Крылья Советов» и «Акрон» занимают 10-е и 11-е места в турнирной таблице РПЛ. Друг с другом они сыграют в 30-м туре. Матч первого круга между командами завершился вничью (1:1).