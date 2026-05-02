Игрок «Спартака» Дмитриев высказался о судействе Карасёва в матче с «Крыльями Советов»

Нападающий «Спартака» Игорь Дмитриев поделился мнением о работе главного арбитра матча 28-го тура Мир РПЛ с «Крыльями Советов» (2:1) Сергея Карасёва. Также футболист красно-белых ответил на вопрос о судействе в последних играх чемпионата.

– Есть вопросы к Карасёву по матчу с «Крыльями»?

– Мне кажется, нет. Единственное, что было очень много больших пауз. Нам надо было обязательно продолжать игру, когда можно было. Понятно, что свои моменты мы всё равно не забили.

– Весной много спорных эпизодов, связанных с судейством. В прошлом туре пенальти на Умярове, Дивееве. Какое мнение о судействе?

– С пенальти на Дивееве даже не видел касания руки, если честно. А на Умярове — получилось так, что его толкнули. Это не так, что он руку выставил. Был момент, когда была борьба, так получилось, это естественное движение, — приводит слова Дмитриева «Матч ТВ».

После 28 матчей чемпионата России московский клуб заработал 48 очков и располагается на четвёртой строчке. В следующем туре «Спартак» встретится с «Рубином» (11 мая).

Как появился «Спартак»: