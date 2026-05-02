Игрок «Локомотива» Карпукас: по-человечески буду рад любому решению Батракова

Полузащитник «Локомотива» Артём Карпукас высказался о будущем хавбека железнодорожников Алексея Батракова. Ранее агент футболиста Владимир Кузьмичёв сообщил об интересе со стороны клубов из Испании и Италии, выступающих в Лиге чемпионов, а также оценил вероятность трансфера Батракова летом в 90%.

«Буду по-человечески рад за Батракова, если он примет любое решение — остаться в «Локомотиве» или куда-то перейти. Как партнёр по команде? Человек делает 12+12 по системе «гол+пас». Это будет потеря для любой команды», — сказал Карпукас в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

