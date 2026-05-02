Джуд Беллингем опубликовал совместное фото с Янником Синнером

Полузащитник мадридского «Реала» англичанин Джуд Беллингем опубликовал совместное фото с первой ракеткой мира итальянским теннисистом Янником Синнером.

«Удовольствие!» — подписал фотографию Беллингем.

Синнер сейчас находится в Мадриде и играет на турнире категории «Мастерс». Теннисист дошёл до финала, где сыграет с третьей ракеткой мира Александром Зверевым.

В текущем сезоне Синнер уже выиграл три «Мастерса» — в Индиан-Уэллсе, Майами и Монте-Карло. Также по ходу текущего турнира в Мадриде прошло выставочное теннисное мероприятие на корте футбольного стадиона «Сантьяго Бернабеу», в котором приняли участие оба спортсмена.