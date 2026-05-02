Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Метц — Монако. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Джуд Беллингем опубликовал совместное фото с Янником Синнером

Джуд Беллингем опубликовал совместное фото с Янником Синнером
Комментарии

Полузащитник мадридского «Реала» англичанин Джуд Беллингем опубликовал совместное фото с первой ракеткой мира итальянским теннисистом Янником Синнером.

Фото: Личный архив Джуда Беллингема

«Удовольствие!» — подписал фотографию Беллингем.

Синнер сейчас находится в Мадриде и играет на турнире категории «Мастерс». Теннисист дошёл до финала, где сыграет с третьей ракеткой мира Александром Зверевым.

Мадрид (м). Финал
03 мая 2026, воскресенье. 18:00 МСК
Янник Синнер
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Не начался
1 2 3
         
         
Александр Зверев
Германия
Александр Зверев
А. Зверев

В текущем сезоне Синнер уже выиграл три «Мастерса» — в Индиан-Уэллсе, Майами и Монте-Карло. Также по ходу текущего турнира в Мадриде прошло выставочное теннисное мероприятие на корте футбольного стадиона «Сантьяго Бернабеу», в котором приняли участие оба спортсмена.

Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android