Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Главная Футбол Новости

Алексей Смертин пробежал 208 км за 24 часа в свой 51-й день рождения

Алексей Смертин пробежал 208 км за 24 часа в свой 51-й день рождения
Комментарии

Бывший футболист сборной России Алексей Смертин, которому в пятницу, 1 мая, исполнился 51 год, пробежал дистанцию в 208 км за 24 часа. Чемпионат России по суточному бегу проходил на стадионе «Первомайский» в Москве.

Бывший игрок московского «Локомотива» и лондонского «Челси» занял 25-е место в соревновании. Всего в данном забеге участвовал 61 спортсмен. Гонка проходила на стадионе по 400-метровому кругу. С учётом пауз Алексей сутки поддерживал темп 6:55 мин/км.

Алексей Смертин выступал в чемпионатах России, Франции и Англии, а завершил футбольную карьеру в лондонском клубе «Фулхэм» осенью 2008 года.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android