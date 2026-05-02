Алексей Смертин пробежал 208 км за 24 часа в свой 51-й день рождения

Бывший футболист сборной России Алексей Смертин, которому в пятницу, 1 мая, исполнился 51 год, пробежал дистанцию в 208 км за 24 часа. Чемпионат России по суточному бегу проходил на стадионе «Первомайский» в Москве.

Бывший игрок московского «Локомотива» и лондонского «Челси» занял 25-е место в соревновании. Всего в данном забеге участвовал 61 спортсмен. Гонка проходила на стадионе по 400-метровому кругу. С учётом пауз Алексей сутки поддерживал темп 6:55 мин/км.

Алексей Смертин выступал в чемпионатах России, Франции и Англии, а завершил футбольную карьеру в лондонском клубе «Фулхэм» осенью 2008 года.