Метц — Монако. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

L’Équipe объяснила причину отсутствия Сафонова в заявке на матч с «Лорьяном»

L’Équipe объяснила причину отсутствия Сафонова в заявке на матч с «Лорьяном»
Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике принял решение не включать вратаря Матвея Сафонова, защитника Нуну Мендеша и полузащитника Витинью в заявку на матч 32-го тура Лиги 1 с «Лорьяном» (2 мая) с целью дать им отдохнуть перед ответной игрой полуфинала Лиги чемпионов с «Баварией» (6 мая), о чём сообщает L’Équipe. Источник подчёркивает, что у Сафонова были судороги в конце первого матча с «Баварией» (5:4).

В нынешнем сезоне россиянин принял участие в 23 матчах во всех турнирах, в 11 из которых отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 22 млн.

