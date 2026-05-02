Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Метц — Монако. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Ахметов рассказал о своём состоянии после столкновения с Ву в игре «Крыльев» и «Спартака»

Ахметов рассказал о своём состоянии после столкновения с Ву в игре «Крыльев» и «Спартака»
Комментарии

Полузащитник «Крыльев Советов» Ильзат Ахметов поделился информацией о состоянии здоровья. В пятницу, 1 мая, футболист получил травму после столкновения с защитником «Спартака» Кристофером Ву в очном матче команд в 28-м туре Мир РПЛ (2:1). Игрок покинул поле на носилках и был госпитализирован с закрытой черепно-мозговой травмой.

Мир Российская Премьер-лига . 28-й тур
01 мая 2026, пятница. 17:00 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
2 : 1
Спартак М
Москва
1:0 Костанца – 13'     1:1 Угальде – 64'     2:1 Печенин – 78'    

«Друзья, слава богу у меня всё хорошо. Состояние стабилизировалось! Спасибо всем вам за поддержку и тёплые слова, которые я получаю до сих пор от многих людей, мне очень приятны все ваши пожелания!

Вчера была настоящая битва, мы все очень рады, что добыли в ней три очка. Это наша общая победа! И отличный подарок на день рождения клуба!» — приводит слова Ахметова пресс-служба «Крыльев Советов» в телеграм-канале.

Фото: Пресс-служба ФК «Крылья Советов»

Фото: Ахметов потерял сознание после столкновения с Ву в матче «Крыльев» и «Спартака»

Самые опасные травмы в футболе:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android