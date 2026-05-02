Ахметов рассказал о своём состоянии после столкновения с Ву в игре «Крыльев» и «Спартака»

Полузащитник «Крыльев Советов» Ильзат Ахметов поделился информацией о состоянии здоровья. В пятницу, 1 мая, футболист получил травму после столкновения с защитником «Спартака» Кристофером Ву в очном матче команд в 28-м туре Мир РПЛ (2:1). Игрок покинул поле на носилках и был госпитализирован с закрытой черепно-мозговой травмой.

«Друзья, слава богу у меня всё хорошо. Состояние стабилизировалось! Спасибо всем вам за поддержку и тёплые слова, которые я получаю до сих пор от многих людей, мне очень приятны все ваши пожелания!

Вчера была настоящая битва, мы все очень рады, что добыли в ней три очка. Это наша общая победа! И отличный подарок на день рождения клуба!» — приводит слова Ахметова пресс-служба «Крыльев Советов» в телеграм-канале.

