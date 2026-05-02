Метц — Монако. Прямая трансляция
Защитник «Крыльев» Рассказов: со «Спартаком» было непросто, это сильная команда

Защитник «Крыльев» Рассказов: со «Спартаком» было непросто, это сильная команда
Защитник «Крыльев Советов» Николай Рассказов высказался о победе самарцев над «Спартаком» (2:1) в 28-м туре Мир Российской Премьер-Лиги.

Мир Российская Премьер-лига . 28-й тур
01 мая 2026, пятница. 17:00 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
2 : 1
Спартак М
Москва
1:0 Костанца – 13'     1:1 Угальде – 64'     2:1 Печенин – 78'    

«Для меня матчи со «Спартаком» непринципиальные. Сами знаете, что я спартач, провёл там огромное количество времени. Но для меня это игра такая же рядовая, как другие матчи. Для нас самое важное — набрать очки, которые нам очень нужны.

«Спартак» борется за медали. У нас же свои проблемы и задачи. Слава богу, что получилось набрать очки. «Спартак» — сильная команда. Был непростой матч, где-то Песьяков подтащил. Старались и отдавали все силы. Нам было непросто, приходилось много двигаться без мяча. Хотели чуть по-другому играть, владеть больше мячом. К сожалению, не всё получалось. Пришлось терпеть и ждать свои моменты — выходы и выбегания», — сказал Рассказов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

«Спартак» огрёб в Самаре вслед за «Локомотивом»! Но Ахметов без сознания — жуть
«Спартак» огрёб в Самаре вслед за «Локомотивом»! Но Ахметов без сознания — жуть
