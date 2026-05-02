Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Метц — Монако. Прямая трансляция
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Федорищев заявил, что Самарская область поможет «Акрону» в строительстве стадиона

Комментарии

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заявил, что решение о строительстве собственного стадиона для тольяттинского «Акрона» принято.

«Стратегическое решение, что стадион у «Акрона» будет, принято. Но экономика сейчас в целом в стране и регионе нацелена в первую очередь на инвестирование не в новые капитальные объекты, а на реконструкцию текущих. Это не позволяет сказать, какой будет срок этого решения. Однозначно стадион появится. У нас запланирована региональная мера поддержки. Инвестор и владелец компании «Акрон» принял это решение. Конечно, область поможет построить «Акрону» стадион», — сказал Федорищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

«Акрон» проводит матчи Мир Российской Премьер-Лиги на «Солидарность Самара Арене», домашнем стадионе «Крыльев Советов» в Самаре.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android