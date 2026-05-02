Федорищев заявил, что Самарская область поможет «Акрону» в строительстве стадиона

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заявил, что решение о строительстве собственного стадиона для тольяттинского «Акрона» принято.

«Стратегическое решение, что стадион у «Акрона» будет, принято. Но экономика сейчас в целом в стране и регионе нацелена в первую очередь на инвестирование не в новые капитальные объекты, а на реконструкцию текущих. Это не позволяет сказать, какой будет срок этого решения. Однозначно стадион появится. У нас запланирована региональная мера поддержки. Инвестор и владелец компании «Акрон» принял это решение. Конечно, область поможет построить «Акрону» стадион», — сказал Федорищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

«Акрон» проводит матчи Мир Российской Премьер-Лиги на «Солидарность Самара Арене», домашнем стадионе «Крыльев Советов» в Самаре.