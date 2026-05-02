Метц — Монако. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Рассказов — о борьбе за выживание: положение «Крыльев» и сейчас не совсем идеальное

Защитник «Крыльев Советов» Николай Рассказов высказался о шансах команды на сохранение прописки в Мир Российской Премьер-Лиге после победы над «Спартаком» (2:1) в 28-м туре.

Мир Российская Премьер-лига . 28-й тур
01 мая 2026, пятница. 17:00 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
2 : 1
Спартак М
Москва
1:0 Костанца – 13'     1:1 Угальде – 64'     2:1 Печенин – 78'    

«Положение «Крыльев» в таблице было непростым. И сейчас оно не совсем идеальное. Да, у нас две домашние победы над «Локомотивом» и «Спартаком» — командами, которые борются за медали. Мы порадовали болельщиков, их много пришло», — сказал Рассказов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

«Крылья Советов» занимают 10-е место в турнирной таблице РПЛ. В активе команды 29 очков в 28 матчах. Отрыв от «Оренбурга», который располагается на 13-й строчке, в зоне переходных матчей, составляет три очка.

«Спартак» огрёб в Самаре вслед за «Локомотивом»! Но Ахметов без сознания — жуть
