Рассказов — о борьбе за выживание: положение «Крыльев» и сейчас не совсем идеальное

Защитник «Крыльев Советов» Николай Рассказов высказался о шансах команды на сохранение прописки в Мир Российской Премьер-Лиге после победы над «Спартаком» (2:1) в 28-м туре.

«Положение «Крыльев» в таблице было непростым. И сейчас оно не совсем идеальное. Да, у нас две домашние победы над «Локомотивом» и «Спартаком» — командами, которые борются за медали. Мы порадовали болельщиков, их много пришло», — сказал Рассказов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

«Крылья Советов» занимают 10-е место в турнирной таблице РПЛ. В активе команды 29 очков в 28 матчах. Отрыв от «Оренбурга», который располагается на 13-й строчке, в зоне переходных матчей, составляет три очка.