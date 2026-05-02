В «Реале» разочарованы лидерскими качествами Мбаппе — COPE

В мадридском «Реале» считают, что нападающий Килиан Мбаппе не тот лидер, которого они ожидали. Об этом сообщает COPE.

По информации источника, французский форвард не является лидером ни в раздевалке, ни среди других футболистов. В стане «сливочных» ожидали, что Мбаппе проявит себя после не лучшего старта в команде, однако этого не произошло.

На текущий момент нападающий «Реала» восстанавливается от травмы полусухожильной мышцы левой ноги. Мбаппе пропустит матч 34-го тура Ла Лиги с «Эспаньолом» (3 мая), но может быть готов ко встрече 35-го тура чемпионата Испании с «Барселоной» (10 мая).

