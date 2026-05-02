Метц — Монако. Прямая трансляция
«Вчера Самара гуляла!» Экс-президент «Крыльев» Развеев — о победе над «Спартаком»

Бывший президент «Крыльев Советов» Виктор Развеев высказался о победе самарцев над «Спартаком» (2:1) в 28-м туре Мир Российской Премьер-Лиги. Команды играли на стадионе «Солидарность Самара Арена» в Самаре.

Мир Российская Премьер-лига . 28-й тур
01 мая 2026, пятница. 17:00 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
2 : 1
Спартак М
Москва
1:0 Костанца – 13'     1:1 Угальде – 64'     2:1 Печенин – 78'    

«Мне «Крылья» стали напоминать команду трёхгодичной давности — очень быстрый выход из обороны, это всегда был самый главный козырь при Осинькине, при Булатове поймали эту игру. Немного изменился состав, ребята поверили в себя и самое главное — бьются за город и «Крылья Советов». Две победы подряд над московскими командами для нас очень важны, вчера со «Спартаком» была очень интересная победа.

Думаю, присутствовала недооценка соперника как у «Локомотива», так и у «Спартака». Не было того порыва и интересной игры, которую показывал «Спартак» в предыдущих играх. А «Крылья» выглядели очень достойно. Вчера Самара гуляла!» — сказал Развеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

