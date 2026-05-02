«Вчера Самара гуляла!» Экс-президент «Крыльев» Развеев — о победе над «Спартаком»

Бывший президент «Крыльев Советов» Виктор Развеев высказался о победе самарцев над «Спартаком» (2:1) в 28-м туре Мир Российской Премьер-Лиги. Команды играли на стадионе «Солидарность Самара Арена» в Самаре.

«Мне «Крылья» стали напоминать команду трёхгодичной давности — очень быстрый выход из обороны, это всегда был самый главный козырь при Осинькине, при Булатове поймали эту игру. Немного изменился состав, ребята поверили в себя и самое главное — бьются за город и «Крылья Советов». Две победы подряд над московскими командами для нас очень важны, вчера со «Спартаком» была очень интересная победа.

Думаю, присутствовала недооценка соперника как у «Локомотива», так и у «Спартака». Не было того порыва и интересной игры, которую показывал «Спартак» в предыдущих играх. А «Крылья» выглядели очень достойно. Вчера Самара гуляла!» — сказал Развеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.