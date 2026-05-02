Агент Батракова: на сегодняшний день ни с одним клубом по Алексею у меня не было контактов

Футбольный функционер Владимир Кузьмичёв, представляющий интересы полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова, высказался о будущем 20-летнего хавбека.

«На сегодняшний день ни с одним клубом по Алексею у меня не было контактов. Есть общение с посредниками, люди звонят, узнают условия, но не более. Это нормальная история. Как понимаю, на столе у «Локомотива» тоже нет официальных бумаг. Сейчас главная цель Алексея — помочь клубу в концовке чемпионата и постараться занять третье место. Остальное — потом», — приводит слова Кузьмичёва «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Батраков принял участие в 35 матчах во всех турнирах, в которых отметился 17 голами и 12 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 25 млн.

