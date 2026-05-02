Евсеев назвал компонент, в котором «Динамо» Мх не должно проиграть «Ростову» в матче РПЛ

Главный тренер махачкалинского «Динамо» Вадим Евсеев ответил на вопросы относительно матча 28-го тура Мир РПЛ с «Ростовом» (2 мая). Игра пройдёт на стадионе «Анжи-Арена» в Каспийске.

– Недостаточно просто хорошо сыграть, нужен результат. Можно ли сказать, что на первый план выходит прагматизм?

– Можно сказать. Я с вами согласен.

– Нет основных центральных защитников, но есть запасные. В резерве нет номинальных центральных защитников, кто может выйти на эту позицию в случае замены?

– Значит, будем выпускать нападающих.

– Не стоит ожидать искромётного футбола?

– Я вам сказал два слова, а вы уже сделали какие‑то выводы. Что значит не ждать искромётного футбола? Можно играть активно и на результат, поэтому игра сама будет диктовать, какой будет подход. Понимаем, что «Ростов» очень любит много борьбы и выигрывает её, поэтому в этом компоненте нельзя проигрывать. У ростовчан есть хорошие игроки, они показывали это, — сказал Евсеев в эфире «Матч ТВ».

После 27 туров чемпионата России махачкалинский клуб набрал 24 очка и занимает 14-е место. «Ростов» заработал 27 очков и располагается на 12-й строчке.

В минувшем туре команда Вадима Евсеева уступила «Краснодару» со счётом 1:2, а подопечные Джонатана Альбы проиграли «Оренбургу» — 0:1.

