Метц — Монако. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Евсеев назвал компонент, в котором «Динамо» Мх не должно проиграть «Ростову» в матче РПЛ

Комментарии

Главный тренер махачкалинского «Динамо» Вадим Евсеев ответил на вопросы относительно матча 28-го тура Мир РПЛ с «Ростовом» (2 мая). Игра пройдёт на стадионе «Анжи-Арена» в Каспийске.

Мир Российская Премьер-лига . 28-й тур
02 мая 2026, суббота. 14:00 МСК
Динамо Мх
Махачкала
1-й тайм
0 : 0
Ростов
Ростов-на-Дону

– Недостаточно просто хорошо сыграть, нужен результат. Можно ли сказать, что на первый план выходит прагматизм?
– Можно сказать. Я с вами согласен.

– Нет основных центральных защитников, но есть запасные. В резерве нет номинальных центральных защитников, кто может выйти на эту позицию в случае замены?
– Значит, будем выпускать нападающих.

– Не стоит ожидать искромётного футбола?
– Я вам сказал два слова, а вы уже сделали какие‑то выводы. Что значит не ждать искромётного футбола? Можно играть активно и на результат, поэтому игра сама будет диктовать, какой будет подход. Понимаем, что «Ростов» очень любит много борьбы и выигрывает её, поэтому в этом компоненте нельзя проигрывать. У ростовчан есть хорошие игроки, они показывали это, — сказал Евсеев в эфире «Матч ТВ».

После 27 туров чемпионата России махачкалинский клуб набрал 24 очка и занимает 14-е место. «Ростов» заработал 27 очков и располагается на 12-й строчке.

В минувшем туре команда Вадима Евсеева уступила «Краснодару» со счётом 1:2, а подопечные Джонатана Альбы проиграли «Оренбургу» — 0:1.

Материалы по теме
«Тренер-новатор». Глава Дагестана высказался о методах работы Евсеева в «Динамо» Мх

Самые титулованные футбольные клубы России:

