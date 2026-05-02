Экс-президент «Крыльев Советов» Развеев: был неправ — очень рад смене тренера в клубе

Бывший президент «Крыльев Советов» Виктор Развеев высказался о результатах команды после назначения на пост главного тренера российского специалиста Сергея Булатова. В двух последних турах самарцы одержали победы над «Локомотивом» (2:0) и «Спартаком» (2:1).
«Результат «Крыльев Советов» показывает, что не зря произошла смена тренера. Мы же всегда по нему судим. Правда, все были очень напряжены из-за этого решения, потому что оставалось мало [времени до конца сезона], я сам это говорил. Признаю — был неправ. Очень рад, что это произошло», — сказал Развеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.
В начале апреля Развеев назвал убийством команды увольнение с поста главного тренера клуба россиянина Магомеда Адиева и выразил непонимание, как можно менять тренера перед решающими матчами.
- 2 мая 2026
