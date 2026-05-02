Метц — Монако. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Экс-президент «Крыльев Советов» Развеев: был неправ — очень рад смене тренера в клубе

Комментарии

Бывший президент «Крыльев Советов» Виктор Развеев высказался о результатах команды после назначения на пост главного тренера российского специалиста Сергея Булатова. В двух последних турах самарцы одержали победы над «Локомотивом» (2:0) и «Спартаком» (2:1).

Мир Российская Премьер-лига . 27-й тур
25 апреля 2026, суббота. 17:00 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
2 : 0
Локомотив М
Москва
1:0 Олейников – 31'     2:0 Рахманович – 53'    
Мир Российская Премьер-лига . 28-й тур
01 мая 2026, пятница. 17:00 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
2 : 1
Спартак М
Москва
1:0 Костанца – 13'     1:1 Угальде – 64'     2:1 Печенин – 78'    

«Результат «Крыльев Советов» показывает, что не зря произошла смена тренера. Мы же всегда по нему судим. Правда, все были очень напряжены из-за этого решения, потому что оставалось мало [времени до конца сезона], я сам это говорил. Признаю — был неправ. Очень рад, что это произошло», — сказал Развеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

В начале апреля Развеев назвал убийством команды увольнение с поста главного тренера клуба россиянина Магомеда Адиева и выразил непонимание, как можно менять тренера перед решающими матчами.

«Спартак» огрёб в Самаре вслед за «Локомотивом»! Но Ахметов без сознания — жуть
