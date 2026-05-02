«Я их первый защитник». Арбелоа отрицает разочарование в футболистах «Реала»

Главный тренер мадридского «Реала» Альваро Арбелоа ответил, не испытывает ли он разочарования в футболистах «сливочных».

«Публично защищал их и буду продолжать делать это. Думаю, именно так и должен поступать тренер. У нас честные взаимоотношения, общаемся один на один, если нам нужно что-то решить. Пока нахожусь на этом посту, буду первым защитником футболистов», — приводит слова Арбелоа Sport.es.

После 33 туров чемпионата Испании «сливочные» на 11 очков отстают от лидирующей «Барселоны», набравшей 85 очков. Подопечные Арбелоа покинули Лигу чемпионов на стадии 1/4 финала, Кубок Испании — на стадии 1/8 финала.

