Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Метц — Монако. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
Рассказов: надеюсь, «Спартак» обыграет ЦСКА в матче за выход в Суперфинал Кубка России

Комментарии

Защитник «Крыльев Советов», выпускник академии «Спартака» Николай Рассказов выразил надежду, что красно-белые победят ЦСКА в матче финала Пути регионов Фонбет Кубка России (6 мая).

Fonbet Кубок России . Финал (Путь регионов)
06 мая 2026, среда. 20:00 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
ЦСКА
Москва
— Как тебе нынешний «Спартак»?
— Я матчи особо не смотрю. Чуть-чуть смотрел матч с «Пари НН», а также с «Краснодаром». «Спартак» с «Краснодаром» очень хорошо играл. Могли забить не один гол, давили. К сожалению, матч для них закончился неудачно, хотя они были ближе к победе. «Спартак» хорошая команда. Желаю им удачи.

Наверное, посмотрю дерби «Спартак» — ЦСКА. Буду болеть за «Спартак». Для них это очень важный матч — борьба за выход в Суперфинал Кубка России. Надеюсь, они победят, у них всё получится. Сами знаете, что в одном матче может случиться всё что угодно. Любая команда может обыграть любую. Будет интересная игра. У ЦСКА есть свои проблемы, которые случились весной, — сказал Рассказов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

