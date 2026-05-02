Рассказов: надеюсь, «Спартак» обыграет ЦСКА в матче за выход в Суперфинал Кубка России

Защитник «Крыльев Советов», выпускник академии «Спартака» Николай Рассказов выразил надежду, что красно-белые победят ЦСКА в матче финала Пути регионов Фонбет Кубка России (6 мая).

— Как тебе нынешний «Спартак»?

— Я матчи особо не смотрю. Чуть-чуть смотрел матч с «Пари НН», а также с «Краснодаром». «Спартак» с «Краснодаром» очень хорошо играл. Могли забить не один гол, давили. К сожалению, матч для них закончился неудачно, хотя они были ближе к победе. «Спартак» хорошая команда. Желаю им удачи.

Наверное, посмотрю дерби «Спартак» — ЦСКА. Буду болеть за «Спартак». Для них это очень важный матч — борьба за выход в Суперфинал Кубка России. Надеюсь, они победят, у них всё получится. Сами знаете, что в одном матче может случиться всё что угодно. Любая команда может обыграть любую. Будет интересная игра. У ЦСКА есть свои проблемы, которые случились весной, — сказал Рассказов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

