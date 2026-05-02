Рафинья вернулся в заявку «Барселоны» впервые с марта и может сыграть с «Осасуной»

Бразильский форвард «Барселоны» Рафинья попал в заявку команды на матч 34-го тура испанской Ла Лиги с «Осасуной». Игра пройдёт на стадионе «Эль-Садар» в Памплоне. В качестве главного арбитра выступит Исидро Диас де Мера Эскудерос. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Рафинья травмировался во время мартовской паузы на матчи сборных в игре Бразилии с Францией (1:2). С тех пор футболист не попадал в заявку сине-гранатовых.

«Барселона» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Испании. В активе каталонцев 85 очков в 33 турах. Отрыв от мадридского «Реала» со второй строчки составляет 11 очков.