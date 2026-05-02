Экс-вратарь «Лиона» не понял решение оставить Сафонова вне заявки на матч с «Лорьяном»
Бывший вратарь «Лиона» и «Кана» Реми Веркутр не понял решение главного тренера «ПСЖ» Луиса Энрике не включать российского голкипера Матвея Сафонова в заявку на матч 32-го тура Лиги 1 с «Лорьяном» (2 мая).
«Лично я бы не стал менять Сафонова. Ничего не имею против «Лорьяна», но есть большая вероятность, что именно «ПСЖ» будет контролировать игру. Учитывая травму Шевалье, это [замена Сафонова] кажется менее логичным», — приводит слова Веркутра Le10sport со ссылкой на L’Équipe.
В матче с «Лорьяном» в составе «ПСЖ» в чемпионате Франции может дебютировать 19-летний вратарь Ренато Марин. Эта игра начнётся в 18:00 мск.
Как Сафонов стал героем ФИФА:
