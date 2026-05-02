Экс-президент «Крыльев»: на месте руководства клуба никогда бы не продал Ивана Олейникова

Бывший президент «Крыльев Советов» Виктор Развеев высказался о возможном уходе из клуба нападающего Ивана Олейникова.

«Если говорить про Ивана Олейникова, не знаю, что затеяли руководители клуба, но на их месте я бы никогда не продал Ивана, уговорил бы остаться. Он настоящий лидер, всегда показывал это, когда попадал в состав. А вы же помните, что было время, когда его просто не ставили.

Он очень неординарный парень. Сейчас наступает немного другая эра с иностранными футболистами, поэтому цены на наших россиян взлетят, они будут в большом спросе», — сказал Развеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.