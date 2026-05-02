Журавель сравнил пресс-конференцию Галактионова с выступлением Марески перед увольнением

Футбольный комментатор Тимур Журавель сравнил пресс-конференцию главного тренера «Локомотива» Михаила Галактионова после ничьей с «Динамо» в 28-м туре Мир Российской Премьер-Лиги с выступлением итальянца Энцо Марески перед увольнением из лондонского «Челси».

«Михаил Галактионов хитрее и образнее Энцо Марески, хотя выступил примерно с тем же посылом. Напомню, Мареска в середине декабря после победного, между прочим, матча назвал последние 48 часов худшими за всё время работы в клубе. Через пару недель Мареску уволили. Галактионов более завуалированно, но и более едко сказал по сути то же самое. что-то мне подсказывает — тайминг расставания клуба и тренера тут будет аналогичным», — написал Журавель в телеграм-канале.

На пресс-конференции Галактионов заявил: «Конечно, очень жаль, что в этом году не сделали «золотой» требл. Мы всё для этого сделали с точки зрения комплектования и различных нюансов команды. Но бьёмся до конца. Да, «золотой» требл упущен, но закономерность будем искать в другом».