Метц — Монако. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Журавель сравнил пресс-конференцию Галактионова с выступлением Марески перед увольнением

Журавель сравнил пресс-конференцию Галактионова с выступлением Марески перед увольнением
Футбольный комментатор Тимур Журавель сравнил пресс-конференцию главного тренера «Локомотива» Михаила Галактионова после ничьей с «Динамо» в 28-м туре Мир Российской Премьер-Лиги с выступлением итальянца Энцо Марески перед увольнением из лондонского «Челси».

Мир Российская Премьер-лига . 28-й тур
01 мая 2026, пятница. 19:30 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
1 : 1
Динамо М
Москва
0:1 Маричаль – 24'     1:1 Карпукас – 54'    

«Михаил Галактионов хитрее и образнее Энцо Марески, хотя выступил примерно с тем же посылом. Напомню, Мареска в середине декабря после победного, между прочим, матча назвал последние 48 часов худшими за всё время работы в клубе. Через пару недель Мареску уволили. Галактионов более завуалированно, но и более едко сказал по сути то же самое. что-то мне подсказывает — тайминг расставания клуба и тренера тут будет аналогичным», — написал Журавель в телеграм-канале.

На пресс-конференции Галактионов заявил: «Конечно, очень жаль, что в этом году не сделали «золотой» требл. Мы всё для этого сделали с точки зрения комплектования и различных нюансов команды. Но бьёмся до конца. Да, «золотой» требл упущен, но закономерность будем искать в другом».

Материалы по теме
Защитник-бомбардир «Динамо» снова блеснул в дерби. Но как же «поплыли» после гола «Локо»!
Защитник-бомбардир «Динамо» снова блеснул в дерби. Но как же «поплыли» после гола «Локо»!
