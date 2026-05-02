Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Метц — Монако. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Рафинья сообщил руководству «Барселоны» о сомнениях насчёт своего будущего — Sport.es

Рафинья сообщил руководству «Барселоны» о сомнениях насчёт своего будущего — Sport.es
Комментарии

Нападающий «Барселоны» Рафинья сообщил руководству о размышлениях относительно своего будущего в клубе. На настроение бразильского футболиста сильно повлияли повреждения, полученные в нынешнем сезоне, которые не позволили ему продемонстрировать уровень минувшего года. Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, Рафинья также тяжело воспринял вылет сине-гранатовых из Лиги чемпионов на стадии 1/4 финала от мадридского «Атлетико», где он не смог помочь своей команде.

В «Барселоне» оценили честность 29-летнего игрока. Подчёркивается, что главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик и спортивный директор Деку рассчитывают на него. Клуб готов предоставить Рафиньи столько времени на размышления о будущем, сколько ему будет нужно. В стане «блауграны» верят, что форвард продолжит карьеру у них.

В нынешнем сезоне Рафинья пропустил 23 матча за клуб и сборную из-за повреждений. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android