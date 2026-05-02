Рафинья сообщил руководству «Барселоны» о сомнениях насчёт своего будущего — Sport.es

Нападающий «Барселоны» Рафинья сообщил руководству о размышлениях относительно своего будущего в клубе. На настроение бразильского футболиста сильно повлияли повреждения, полученные в нынешнем сезоне, которые не позволили ему продемонстрировать уровень минувшего года. Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, Рафинья также тяжело воспринял вылет сине-гранатовых из Лиги чемпионов на стадии 1/4 финала от мадридского «Атлетико», где он не смог помочь своей команде.

В «Барселоне» оценили честность 29-летнего игрока. Подчёркивается, что главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик и спортивный директор Деку рассчитывают на него. Клуб готов предоставить Рафиньи столько времени на размышления о будущем, сколько ему будет нужно. В стане «блауграны» верят, что форвард продолжит карьеру у них.

В нынешнем сезоне Рафинья пропустил 23 матча за клуб и сборную из-за повреждений. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года.

Материалы по теме Рафинья вернулся в заявку «Барселоны» впервые с марта и может сыграть с «Осасуной»

Почему «Барселона» — больше, чем клуб: