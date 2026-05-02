Экс-вратарь «ПСЖ» назвал вескую причину не выпускать Сафонова на игру с «Лорьяном»

Бывший вратарь «ПСЖ» Жером Алонсо высказал мнение, что существует только одна веская причина оставить голкипера Матвея Сафонова вне заявки на матч 32-го тура чемпионата Франции с «Лорьяном» (2 мая).

«Он [Сафонов] в хорошей форме. [Единственная причина не играть в матче с «Лорьяном»] — если он скажет тренеру, что ему нужен отдых, тогда это понятно», — приводит слова Алонсо Le10sport со ссылкой на L’Équipe.

В нынешнем сезоне Сафонов принял участие в 23 матчах во всех турнирах, в 11 из которых отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 22 млн.

