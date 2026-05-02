Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Метц — Монако. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Экс-вратарь «ПСЖ» назвал вескую причину не выпускать Сафонова на игру с «Лорьяном»

Комментарии

Бывший вратарь «ПСЖ» Жером Алонсо высказал мнение, что существует только одна веская причина оставить голкипера Матвея Сафонова вне заявки на матч 32-го тура чемпионата Франции с «Лорьяном» (2 мая).

Франция — Лига 1 . 32-й тур
02 мая 2026, суббота. 18:00 МСК
ПСЖ
Париж
Не начался
Лорьян
Лорьян
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Он [Сафонов] в хорошей форме. [Единственная причина не играть в матче с «Лорьяном»] — если он скажет тренеру, что ему нужен отдых, тогда это понятно», — приводит слова Алонсо Le10sport со ссылкой на L’Équipe.

В нынешнем сезоне Сафонов принял участие в 23 матчах во всех турнирах, в 11 из которых отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 22 млн.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android