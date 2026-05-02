«Балтика» — «Рубин»: стартовые составы команд на матч 28-го тура РПЛ

Сегодня, 2 мая, состоится матч 28-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026, в котором встретятся калининградская «Балтика» и казанский «Рубин». Игра пройдёт на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде. В качестве главного арбитра выступит Ян Бобровский. Стартовый свисток судьи прозвучит в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы команд:

«Балтика»: Любаков, Варатынов, Андраде, Гассама, Чивич, Бевеев, Мендель, Илья Петров, Ковалёв, Максим Петров, Оффор.

«Рубин»: Ставер, Арройо, Тесленко, Мальдонадо, Нижегородов, Рожков, Сааведра, Лобов, Грипши, Ходжа, Даку.

«Балтика» занимает пятое место в чемпионате России. Калининградцы набрали 46 очков в 27 матчах. Отставание от идущего третьим «Локомотива» при игре в запасе составляет четыре очка. «Рубин» с 39 очками располагается на седьмой строчке.