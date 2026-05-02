Метц — Монако. Прямая трансляция
Дзюба обратился к болельщикам в преддверии матча «Акрона» с «Краснодаром»

Дзюба обратился к болельщикам в преддверии матча «Акрона» с «Краснодаром»
Нападающий «Акрона» Артём Дзюба в своём телеграм-канале опубликовал видео, где пожелал прекрасного настроения своим подписчикам и подчеркнул важность матча 28-го тура Мир РПЛ с «Краснодаром», который состоится в воскресенье, 3 мая.

Мир Российская Премьер-лига . 28-й тур
03 мая 2026, воскресенье. 17:00 МСК
Акрон
Тольятти
Не начался
Краснодар
Краснодар
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Выехали в Самару. Всем прекрасного дня, всем прекрасного настроения, улыбаемся. У нас солнышко опять, круто. Завтра важная игра с «Краснодаром». Пока-пока всем. Обнимаю, улыбаемся», — сказал Дзюба в видео в своём телеграм-канале.

Дзюба обратился к болельщикам перед матчем с «Краснодаром»:

После 27 туров чемпионата России «Акрон» набрал 27 очков и занимает 11-е место, находясь в одном очке от зоны переходных матчей. «Краснодар» с 60 очками располагается на первой строчке.

