Дзюба обратился к болельщикам в преддверии матча «Акрона» с «Краснодаром»

Нападающий «Акрона» Артём Дзюба в своём телеграм-канале опубликовал видео, где пожелал прекрасного настроения своим подписчикам и подчеркнул важность матча 28-го тура Мир РПЛ с «Краснодаром», который состоится в воскресенье, 3 мая.

«Выехали в Самару. Всем прекрасного дня, всем прекрасного настроения, улыбаемся. У нас солнышко опять, круто. Завтра важная игра с «Краснодаром». Пока-пока всем. Обнимаю, улыбаемся», — сказал Дзюба в видео в своём телеграм-канале.

После 27 туров чемпионата России «Акрон» набрал 27 очков и занимает 11-е место, находясь в одном очке от зоны переходных матчей. «Краснодар» с 60 очками располагается на первой строчке.

