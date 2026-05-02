«Динамо» Мх — «Ростов»: Агаларов сравнял счёт на 60-й минуте, забив с пенальти

В эти минуты идёт матч 28-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026, в котором встречаются махачкалинское «Динамо» и «Ростов». Игра проходит на стадионе «Анжи-Арена» в Каспийске. В качестве главного арбитра выступает Василий Казарцев. На момент выхода новости счёт 1:1. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 60-й минуте нападающий «Динамо» Гамид Агаларов сравнял счёт, забив с пенальти.

Ранее, на 28-й минуте, защитник хозяев Ян Джапо забил автогол.

После 27 туров чемпионата России махачкалинский клуб набрал 24 очка и занимает 14-е место. «Ростов» заработал 27 очков и располагается на 12-й строчке.

В минувшем туре команда Вадима Евсеева уступила «Краснодару» со счётом 1:2, а подопечные Джонатана Альбы проиграли «Оренбургу» — 0:1.

