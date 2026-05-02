Третий вратарь «Балтики» Любаков дебютирует в РПЛ в матче с «Рубином»

Третий вратарь «Балтики» Егор Любаков дебютирует в Мир Российской Премьер-Лиге, выйдя в стартовом составе калининградцев на матч 28-го тура с «Рубином». Игра пройдёт на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде. В качестве главного арбитра выступит Ян Бобровский. Стартовый свисток судьи прозвучит в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Основной вратарь «Балтики» Максим Бориско продолжает восстанавливаться после травмы. Подменявший его в последних матчах голкипер Иван Кукушкин на игру с казанцами остался в запасе. Для 26-летнего Любакова этот матч станет первым в карьере в чемпионате России.

Вратарь выступает за «Балтику» с лета 2024 года. Ранее он защищал цвета «Мурома», «Тюмени» и молодёжных команд «Крыльев Советов». В текущем сезоне на его счету четыре матча в Фонбет Кубке России.