Метц — Монако. Прямая трансляция
Третий вратарь «Балтики» Любаков дебютирует в РПЛ в матче с «Рубином»

Третий вратарь «Балтики» Егор Любаков дебютирует в Мир Российской Премьер-Лиге, выйдя в стартовом составе калининградцев на матч 28-го тура с «Рубином». Игра пройдёт на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде. В качестве главного арбитра выступит Ян Бобровский. Стартовый свисток судьи прозвучит в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Мир Российская Премьер-лига . 28-й тур
02 мая 2026, суббота. 16:30 МСК
Балтика
Калининград
Не начался
Рубин
Казань
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Основной вратарь «Балтики» Максим Бориско продолжает восстанавливаться после травмы. Подменявший его в последних матчах голкипер Иван Кукушкин на игру с казанцами остался в запасе. Для 26-летнего Любакова этот матч станет первым в карьере в чемпионате России.

Вратарь выступает за «Балтику» с лета 2024 года. Ранее он защищал цвета «Мурома», «Тюмени» и молодёжных команд «Крыльев Советов». В текущем сезоне на его счету четыре матча в Фонбет Кубке России.

Материалы по теме
«Интересно, а куда мы доедем в итоге?» Почему «Балтика» перестала побеждать в РПЛ
