Федорищев — о судействе: если команда является крутой, она побеждает

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев ответил на вопрос о работе арбитров Мир Российской Премьер-Лиги и руководителя департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Милорада Мажича.

— Довольны работой арбитров и Мажича?

— Я про судейство всё сказал. Радуемся успехам команды. Всегда считаем, что спортивный результат побеждает. Если команда подготовлена, настроена и действительно является крутой командой, она побеждает, — сказал Федорищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

«Крылья Советов» занимают 10-е место в турнирной таблице РПЛ. В активе команды 29 набранных очков в 28 матчах.