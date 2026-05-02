Метц — Монако. Прямая трансляция
Арбелоа ответил на вопрос о возможном чемпионском коридоре для «Барселоны»

Главный тренер мадридского «Реала» Альваро Арбелоа ответил на вопрос о потенциальном чемпионском коридоре для «Барселоны» в «эль класико» при условии, что сине-гранатовые выиграют Ла Лигу по итогам 34-го тура.

«Это не самая большая моя мотивация. Моя мотивация — набрать три очка. Я не могу найти другого выхода, кроме как выиграть у «Эспаньола». Вот моя главная мотивация», — приводит слова Арбелоа Sport.es.

После 33 туров Ла Лиги «Барселона» набрала 85 очков, опережая ближайшего преследователя в лице «Реала» на 11 очков. До конца соревнования осталось пять туров. «Барселона» — действующий чемпион Испании.

Материалы по теме
«Я их первый защитник». Арбелоа отрицает разочарование в футболистах «Реала»

Почему «Реал» Мадрид — лучший клуб XX века:

