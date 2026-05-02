Метц — Монако. Прямая трансляция
Динамо Махачкала — Ростов, результат матча 2 мая 2026, счет 1:2, 28-й тур РПЛ 2025/2026

«Ростов» в гостях обыграл махачкалинское «Динамо» в матче 28-го тура РПЛ
Комментарии

Завершился матч 28-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026, в котором встречались махачкалинское «Динамо» и «Ростов». Игра проходила на стадионе «Анжи-Арена» в Каспийске. В качестве главного арбитра выступил Василий Казарцев. Встреча закончилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

Мир Российская Премьер-лига . 28-й тур
02 мая 2026, суббота. 14:00 МСК
Динамо Мх
Махачкала
Окончен
1 : 2
Ростов
Ростов-на-Дону
0:1 Джапо – 28'     1:1 Агаларов – 60'     1:2 Роналдо – 76'    

На 28-й минуте защитник хозяев Ян Джапо забил автогол. На 60-й минуте нападающий «Динамо» Гамид Агаларов сравнял счёт, забив с пенальти. Через 16 минут форвард Роналдо вывел «Ростов» вперёд.

После 28 матчей чемпионата России махачкалинский клуб набрал 24 очка и занимает 14-е место. «Ростов» заработал 30 очков и располагается на 10-й строчке.

В минувшем туре команда Вадима Евсеева уступила «Краснодару» со счётом 1:2, а подопечные Джонатана Альбы проиграли «Оренбургу» — 0:1.

