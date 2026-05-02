Метц — Монако. Прямая трансляция
ЦСКА — Зенит: стартовые составы команд на матч 28-го тура РПЛ 2025/2026, 2 мая 2026

Сегодня, 2 мая, состоится матч 28-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026, в котором встретятся ЦСКА и «Зенит». Игра пройдёт на стадионе «ВЭБ Арена («Арена ЦСКА»)» в Москве. В качестве главного арбитра матча выступит Инал Танашев. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Стартовые составы команд.

ЦСКА: Тороп, Круговой, Виктор, Данилов, Баринов, Обляков, Гаич, Кисляк, Гонду, Мусаев, Попович.

«Зенит»: Адамов, Сантос, Дркушич, Нино, Дивеев, Барриос, Вендел, Энрике, Соболев, Глушенков, Педро.

ЦСКА с 45 очками находится на шестом месте в турнирной таблице высшего дивизиона российского первенства, «Зенит» с 59 очками располагается на второй строчке.

В следующем туре красно-синие 11 мая на выезде сыграют с «Пари Нижний Новгород», сине-бело-голубые 10 мая примут «Сочи».

