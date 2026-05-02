«Ничего особенного». Мусаев рассказал, какую характеристику Рейс дал Дьёкерешу как игроку

Нападающий ЦСКА Тамерлан Мусаев рассказал, какую характеристику защитник Матеус Рейс дал нападающему лондонского «Арсенала» Виктору Дьёкерешу. Рейс и Дьёкереш вместе играли в составе «Спортинга» с 2023 по 2025 год.

– Первое, что мне лично было интересно после прихода Матеуса Рейса в нашу команду: спросит ли у него Тамерлан про Виктора Дьёкереша.

– Я из тех, кто не может подойти к ещё незнакомому человеку и начать расспрашивать о чём-то. Не хотел показаться назойливым, поэтому попросил нашего переводчика Влада [Кулакова] задать пару вопросов Матеусу. Но Рейс никаких деталей не раскрыл, а меня самого очень удивила его оценка. «Обычный футболист, ничего особенного», – прокомментировал Матеус. Я даже немного расстроился», — приводит слова Мусаева пресс-служба ЦСКА на официальном сайте.

В нынешнем сезоне Дьёкереш принял участие в 49 матчах за «Арсенал» во всех турнирах, в которых он отметился 19 голами и двумя результативными передачами.

