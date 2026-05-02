Метц — Монако. Прямая трансляция
Мостовой — о матче с «Крыльями»: что-то здесь опять не так, снова начудил «Спартак»

Бывший полузащитник сборных СССР и России Александр Мостовой высказал мнение о поражении «Спартака» в матче 28-го тура Мир РПЛ с «Крыльями Советов» (1:2).

Мир Российская Премьер-лига . 28-й тур
01 мая 2026, пятница. 17:00 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
2 : 1
Спартак М
Москва
1:0 Костанца – 13'     1:1 Угальде – 64'     2:1 Печенин – 78'    

«Что-то здесь опять не так, друзья, снова начудил «Спартак» (смеётся). А «Крылья» поздравляю с хорошим результатом. Но опять же возвращаюсь к тому, о чём мы говорим: «Крылья» три раза перешли центр поля, семь раз дошли до штрафной площади «Спартака», и счёт 2:1. Поэтому, если кто-нибудь будет рассказывать, что заслужили, не заслужили, красиво, некрасиво — счёт на табло. Можно всю игру отбиваться, в штрафной простоять и победить. Вот чем и прекрасен футбол. Так что ждём следующие матчи, а «Спартак», как всегда, вперёд», — сказал Мостовой в видео в своём телеграм-канале.

