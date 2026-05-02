Мостовой — о матче с «Крыльями»: что-то здесь опять не так, снова начудил «Спартак»

Бывший полузащитник сборных СССР и России Александр Мостовой высказал мнение о поражении «Спартака» в матче 28-го тура Мир РПЛ с «Крыльями Советов» (1:2).

«Что-то здесь опять не так, друзья, снова начудил «Спартак» (смеётся). А «Крылья» поздравляю с хорошим результатом. Но опять же возвращаюсь к тому, о чём мы говорим: «Крылья» три раза перешли центр поля, семь раз дошли до штрафной площади «Спартака», и счёт 2:1. Поэтому, если кто-нибудь будет рассказывать, что заслужили, не заслужили, красиво, некрасиво — счёт на табло. Можно всю игру отбиваться, в штрафной простоять и победить. Вот чем и прекрасен футбол. Так что ждём следующие матчи, а «Спартак», как всегда, вперёд», — сказал Мостовой в видео в своём телеграм-канале.

