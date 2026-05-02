Метц — Монако. Прямая трансляция
Ньюкасл Юнайтед — Брайтон энд Хоув Альбион: результат матча 2 мая 2026, счёт 3:1, 35-й тур АПЛ 2025/2026

«Ньюкасл Юнайтед» обыграл «Брайтон» в 35-м туре АПЛ
Комментарии

Завершён матч 35-го тура английской Премьер-лиги, в котором играли «Ньюкасл Юнайтед» и «Брайтон энд Хоув Альбион». Победу со счётом 3:1 в этой игре одержали «сороки». Встреча состоялась на стадионе «Сент-Джеймс Парк» (Ньюкасл-апон-Тайн). В качестве главного арбитра матча выступил Крис Кавана (Ланкашир).

Англия — Премьер-лига . 35-й тур
02 мая 2026, суббота. 17:00 МСК
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Окончен
3 : 1
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
1:0 Осула – 12'     2:0 Бёрн – 24'     2:1 Хиншелвуд – 61'     3:1 Барнс – 90+6'    

Уильям Осула на 12-й минуте вывел «сорок» вперёд, Дэн Бёрн на 24-й минуте удвоил преимущество команды. Джек Хиншелвуд на 61-й минуте отыграл один мяч «Брайтона». На 90+6-й минуте голом отметился Харви Барнс.

После этой игры «Ньюкасл Юнайтед» с 45 очками находится на 13-м месте в турнирной таблице высшего дивизиона английского первенства, «Брайтон энд Хоув Альбион» с 50 очками располагается на седьмой строчке.

В следующем туре «сороки» 10 мая на выезде встретятся с «Ноттингем Форест», «чайки» 9 мая примут «Вулверхэмптон».

Календарь матчей АПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица АПЛ сезона-2025/2026
