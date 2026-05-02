«Ньюкасл Юнайтед» обыграл «Брайтон» в 35-м туре АПЛ

Завершён матч 35-го тура английской Премьер-лиги, в котором играли «Ньюкасл Юнайтед» и «Брайтон энд Хоув Альбион». Победу со счётом 3:1 в этой игре одержали «сороки». Встреча состоялась на стадионе «Сент-Джеймс Парк» (Ньюкасл-апон-Тайн). В качестве главного арбитра матча выступил Крис Кавана (Ланкашир).

Уильям Осула на 12-й минуте вывел «сорок» вперёд, Дэн Бёрн на 24-й минуте удвоил преимущество команды. Джек Хиншелвуд на 61-й минуте отыграл один мяч «Брайтона». На 90+6-й минуте голом отметился Харви Барнс.

После этой игры «Ньюкасл Юнайтед» с 45 очками находится на 13-м месте в турнирной таблице высшего дивизиона английского первенства, «Брайтон энд Хоув Альбион» с 50 очками располагается на седьмой строчке.

В следующем туре «сороки» 10 мая на выезде встретятся с «Ноттингем Форест», «чайки» 9 мая примут «Вулверхэмптон».