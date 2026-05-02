Метц — Монако. Прямая трансляция
Тренер «Рубина» Артига: обратился к Талалаеву с просьбой полить газон
Главный тренер казанского «Рубина» Франк Артига высказался о состоянии поля на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде перед матчем 28-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Балтикой», а также объяснил, почему с капитанской повязкой выйдет нападающий казанцев Мирлинд Даку. Стартовый свисток судьи прозвучит в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Мир Российская Премьер-лига . 28-й тур
02 мая 2026, суббота. 16:30 МСК
Балтика
Калининград
1-й тайм
0 : 1
Рубин
Казань
0:1 Даку – 29'    

— Крайне важно будет полностью выложиться во всех аспектах. Мы знаем, что «Балтика» отлично действует в единоборствах. Это цепкая команда. Надеюсь, мы хорошо подготовились. Понимаем, что «Балтика» — особенный соперник. Их стиль отличается от других команд.

— В отсутствие Вуячича капитанская повязка перешла к Даку.
— Это решение команды. И это решение было принято довольно давно.

— Как вам качество поля?
— Газон нормальный. Я обратился к главному тренеру соперника с просьбой полить газон. Но, видимо, такой возможности нет, — сказал Артига в эфире «Матч ТВ».

